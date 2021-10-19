أذربيجان تفرج عن 5 أسرى أرمن بوساطة روسية
Reuters AZIZ KARIMOV
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أذربيجان أفرجت عن 5 أسرى من العسكريين الأرمن بوساطة من روسيا.
وأضاف بيان لوزارة الدفاع الروسية أن الأسرى المفرج عنهم نقلوا اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأرمنية يريفان على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن المفاوضات للإفراج عن الأسرى شارك فيها عن الجانب الروسي نائب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الفريق رستم مرادوف، وقائد قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ الفريق غينادي أناشكين.
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي سيواصل العمل على ضمان اتفاق إنهاء النزاع في منطقة قره باغ.
المصدر: "تاس"
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