الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة: الهجمات الإعلامية على "سبوتنيك V" تتزايد

ناشد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وسائل الإعلام عدم استخدام معلومات من مصادر مجهولة والامتناع عن شن هجمات على لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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وقال صندوق الاستثمارات في بيان له اليوم الخميس: "فيما يتعلق بالهجمات الإعلامية المتزايدة على لقاح سبوتنيك، يطلب الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة من وسائل الإعلام عدم استخدام مصادر مجهولة غير موثوقة والاعتماد على الموقف الرسمي للجهات المنظمة في المقالات التي تتناول مواضيع مهمة تتعلق باللقاحات".

ولفت البيان إلى أن "تزايد الهجمات الإعلامية على لقاح سبوتنيك "التي تستند إلى على معلومات غير دقيقة ومضللة يتم الحصول عليها من مصادر مجهولة"، يأتي بعد أن أظهرت الأبحاث الرسمية أن فعالية لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال ضد متحور "دلتا" لفيروس كورونا تنخفض إلى أقل من 50٪ بعد خمسة أشهر فقط.

وأضاف البيان أنه "فضلا عن ذلك، أظهر مقال نشر في أكتوبر في مجلة New England Journal of Medicine أن اللقاحات التي تعتمد على منصة ناقل الفيروس الغدي البشري، مثل سبوتنيك لايت، تظهر بعد 8 أشهر مستوى الأجسام المضادة والخلايا التائية أكثربـ 10 مرات منه للقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال"، التي ينتمي إليها "فايزر" و"موديرنا".

كما دعا البيان الشركات الأجنبية المصنعة للقاحات ضد كورونا إلى استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" كعقار معزز، "بدلا من شن الهجمات عليه".

وأعلن مطورو "سبوتنيك V" أمس الأربعاء أن منظمة الصحة العالمية أكدت دخول دراسته المرحلة الختامية، مشيرين إلى أن لجنة المفتشين ستزور روسيا قريبا لتحضير الوثائق.

وفي وقت سابق اليوم الجميس، ذكرت وكالة "رويترز" أنه من غير المرجح أن تقرر وكالة الأدوية الأوروبية في اعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا من عدمه، حتى الربع الأول على الأقل من عام 2022.

المصدر: وكالات