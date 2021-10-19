لافروف يدعو إلى تكييف مجلس الأمن مع الحقائق العالمية الجديدة

رأى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في معرض تعليقه على تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود حاجة لتكييف الأمم المتحدة ومجلس الأمن مع الحقائق الجديدة في العالم الحالي.

وقال لافروف بعد اجتماع لنادي فالداي الدولي: "نعم، هناك حاجة لتكييف الأمم المتحدة وتكييف مجلس الأمن مع الحقائق الجديدة".

وكان أردوغان قد صرّح خلال زيارته إلى أنغولا بأن مصير العالم لا يجب أن يقرره "حفنة" من المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، لافتا إلى أنه فيما العالم يتغير، والدبلوماسية، والتجارة، والعلاقات الدولية تشهد تحولات جذرية، فمن غير المعقول أن تظل بنية الأمن العالمي كما هي عليه، مشددا على أن "العالم أكثر من خمسة"، ويقصد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الدول النامية تصر على زيادة تمثيلها في مجلس الأمن، لافتا إلى أن الغرب لم يعد في حاجة إلى إضافة مقاعد في مجلس الأمن الدولي، و"من الضروري على الدول النامية وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية أن تضيفها بالتأكيد".

المصدر: نوفوستي