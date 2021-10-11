موسكو تعلق على فوز شركتين روسيتين في مسابقة ابتكارات لـ G20

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن فوز شركتي Ntechlab وBiomicrogels Group الروسيتين في مسابقة الابتكارات لمجموعة العشرين دليل على نجاح روسيا في مجال العلوم.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن "نتائج المسابقة تعتبر دليلا على النجاحات الملموسة لبلادنا في الطريق نحو التقدم العلمي والتقني، والتنويع التدريجي للاقتصاد الوطني وزيادة القيمة المضافة في مجالات الإنتاج الخاصة بالتصدير".

وأضافت الخارجية: "وبالتالي تشكل قدرات ملموسة لزيادة مساهمة مشاريع الأعمال الوطنية في تعزيز قدرات الاقتصاد العالمي وتوسيع الإمكانية ضمن سلاسل التوريد العالمية".

وأشارت إلى أن الشركتين الروسيتين فازتا ضمن فئتي "الذكاء الصناعي" و"التكنولوجيات النقية".

وسيتم إدراج مشاريع الشركتين الروسيتين على "الكتاب الأبيض" للحلول التكنولوجية المتقدمة الـ 10 في دول مجموعة العشرين في عام 2021.

المصدر: "تاس"