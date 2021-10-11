روسيا تسمي ممثلها إلى قمة العشرين حول أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن إيغور مورغولوف نائب وزير الخارجية سيترأس الوفد الروسي إلى قمة مجموعة العشرين الطارئة بشأن أفغانستان في 12 أكتوبر.

وقال مصدر في الوزارة، إن "مورغولوف سيمثل روسيا في القمة".

وستعقد القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين بشأن الوضع في أفغانستان في 12 أكتوبر عبر خاصية الفيديو كونفرنس.

وتعود مبادرة القمة لبحث الوضع في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية في إطار مهمة الناتو، إلى الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، حيث تصر روما على إشراك روسيا والصين وتركيا "في حل المشكلة".

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، نهاية شهر سبتمبر الماضي، أن قمة مجموعة العشرين الاستثنائية حول أفغانستان، ستعقد في الـ12 من أكتوبر المقبل.

وقال، خلال مؤتمر صحفي في روما، إن "دول الجوار الأفغاني ستشارك في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية، فضلا عن دول أخرى من بينها هولندا وإسبانيا وقطر ووكالات الأمم المتحدة"، مشددا على أن "الدول المجاورة لأفغانستان معنية تماما بالأزمة الأفغانية وسيكون صوتها مسموعا".

وأعاد رئيس الوزراء الإيطالي التأكيد على أن "القمة الاستثنائية ستركز على المساعدات الإنسانية لإنقاذ الأرواح وتجنب انفجار كارثة إنسانية" في أفغانستان، فضلا عن العمل "على ألا تصبح أفغانستان مجددا ملاذا للإرهابيين".

المصدر: "نوفوستي" + "آكي الإيطالية"