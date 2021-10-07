هذا اليوم ليس استثناء.. بيسكوف يكشف كيف يقضي بوتين يوم عيد ميلاده

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين نادرا ما يستثني يوم عيد ميلاده من نشاطات العمل، وليس لديه تقليد "الاحتفال" بذلك خلال العمل.

وأشار بيسكوف، إلى أن بوتين يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ69، وأضاف: "كما تعلمون، الرئيس نادرا ما يستثني هذا اليوم من نشاطه في العمل، ويعتبر هذا اليوم، كذلك يوم عمل عادي في الإدارة الرئاسية".

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ويعتقد بيسكوف، أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، الذين يجتمع معهم الرئيس اليوم، سيستغلون هذا الأمر لتهنئته.

ووفقا لممثل الكرملين، عادة يهنئ أعضاء مجلس الأمن، الرئيس بوتين عبر الهاتف.

المصدر: نوفوستي