الشرطة الروسية تحدد مشتبها به في الجريمة المدوية لقتل 3 طالبات في مقاطعة أورينبورغ

تمكنت أجهزة إنفاذ القانون الروسية من تحديد مشتبه فيه في الجريمة المدوية التي راح ضحية لها ثلاث طالبات قتلن بوحشية في مدينة غاي بمقاطعة أورينبورغ.

وأكدت إدارة وزارة الداخلية في المقاطعة اليوم الأحد أن المشتبه به في ارتكاب الجريمة هذه يدعى، ألكسندر لازاريف، وهو رجل في سن 30 عاما سبق أن حوكم في قضية جنائية أخرى.

وأشارت الإدارة إلى أن العمل جار حاليا على تحديد مكان تواجد المشتبه فيه لالقاء القبض عليه.

وارتكبت الجريمة المذكورة في 30 سبتمبر الماضي، إذ عثر داخل أحدى الشقق في عمارة سكنية، بعد اندلاع حريق فيها، على جثتي فتاتين واكتشفت جثة فتاة ثالثة أمام العمارة، وهن قد قتلن بسلاح أبيض بطريقة وحشية..

وتبين أن الفتيات الثلاث، أعمارهن 17 و18 و19 عاما على التوالي، كن طالبات يدرسن في كلية طبية محلية واستأجرن هذه الشقة.

وعرضت السلطات المحلية مؤخرا مكافأة بقدر مليون روبل (حوالي 14 ألف دولار) لقاء معلومات ستتيح تحديد هوية منفذ الجريمة الوحشية.

المصدر: "تاس"