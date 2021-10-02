روسيا.. السلطات تعرض مكافأة مقابل معلومات عن قاتل 3 طالبات في مقاطعة أورينبورغ

أعلنت سلطات مقاطعة أورينبورغ الروسية مكافأة مالية لقاء معلومات تؤدي إلى معرفة منفذ الجريمة المدوية لقتل ثلاث طالبات في مدينة غاي بالمقاطعة.

وتعهد حاكم مقاطعة أورينبورغ، دينيس باسلير، على حسابه في "إنستغرام" بأن السلطات ستدفع مكافأة قيمتها مليون روبل مقابل أي معلومات عن أشخاص لديهم ضلوع في الجريمة المدوية تساعد في تحديد هوية القاتل.

وقال: "يتعين علينا اليوم أن نتحد ونساعد المحققين، ولا بد من حل لغز هذه الجريمة المروعة والوقحة، وبإمكان كل من لديه أي معلومات الإسهام في ذلك. أمن مواطنينا على سلم الأولويات".

وارتكبت الجريمة المدوية في مدينة غاي في 30 سبتمبر، إذ اكتشفت جثث ثلاث طالبات يدرسن في كلية طبية محلية، أعمارهن (17 و18 و19 عاما على التوالي)، وقد قتلن بسلاح أبيض بطريقة وحشية.

وتم العثور على اثنين من الجثث داخل شقة استأجرتها الفتيات الثلاث، والجثة الثالثة عثر عليه أمام العمارة السكنية التي تضم هذه الشقة.

ولم يتم حتى الآن تحديد اسم أي مشتبه في اقتراف هذه الجريمة البشعة.

المصدر: RT