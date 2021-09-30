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مقتل 3 طالبات في شقة بمنطقة أورينبورغ الروسية

مجتمع

مقتل 3 طالبات في شقة بمنطقة أورينبورغ الروسية
Sputnik
روسيا - أرشيف
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نشرت لجنة التحقيق الروسية  لقطات من الشقة  التي كانت قد شهدت مقتل 3 طالبات في بلدة غاي بمنطقة أورينبورغ الروسية.

وكانت الشرطة قد عثرت على ثلاث فتيات قتلن بطعنات متعددة، اثنتان داخل الشقة وواحدة في الفناء، فيما حاول الجاني إضرام النار في الشقة لتغطية آثار الجريمة.

مقتل 3 طالبات في شقة بمنطقة أورينبورغ الروسية

ويعتقد أن طالبتين قتلتا داخل الشقة، فيما تمكنت الثالثة، وتبلغ من العمر 17 عاما، من الخروج إلى الشارع بعد إصابتها، حيث قطعت مسافة 70 مترا قبل أن تخر قواها.

وعثر على آثار تدل على أن الشقة كانت شهدت حفلا أقامته الطالبات الثلاث اللائي يدرسن في كلية للطب.

مقتل 3 طالبات في شقة بمنطقة أورينبورغ الروسية

 وتبلغ أعمال الضحايا 17 و18 و19 عاما، وجئن من بشكيريا إلى هذه المنطقة للدراسة.

وفيما فتحت قضية جنائية، وضع التحقيق تحت رقابة خاصة من قبل مكتب المدعي العام.

المصدر: SHOT

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