الأمن الروسي يقطع قناة لتهريب السمك الفاخر إلى موسكو

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن عناصره تمكنوا من إغلاق قناة لتهريب سمك الحفش إلى موسكو.

وذكرت المخابرات الروسية، في بيانها، أنه تم ضبط أكثر من 2.5 طن من هذه الأسماك التي تم صيدها بشكل غير قانوني في بحر قزوين.

وأشارت إلى أن عناصر إدارة حرس الحدود التابعة لها، قطعوا قناة لنقل كميات من هذا السمك الفاخر المدرجة في الكتاب الأحمر الروسي، بشكل غير مشروع إلى منطقة موسكو.

وأضاف البيان: "تم ضبط أكثر من 2.5 طن من سمك الحفش الروسي الذي تم صيده بطريقة غير مشروعة في بحر قزوين، بالإضافة إلى عشرات الكيلوغرامات من كافيار سمك الحفش".

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ونوه البيان، بأن كل ذلك كان في مخابئ بشاحنة مجهزة خصيصا، وكذلك في مستودع في موسكو.

وأشارت المخابرات إلى أن حجم الضرر الذي لحق بالموارد البيولوجية المائية، بسبب نشاط هذه القناة، يتجاوز 120 مليون روبل.

وأضافت المخابرات: "تم فتح قضية جنائية بحق المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية، وذلك وفقا للمادة 258.1 من قانون العقوبات الجنائية الروسي".

المصدر: نوفوستي