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مطلق النار في جامعة "بيرم " خضع لعملية بتر ساق

أخبار روسيا

مطلق النار في جامعة
Sputnik
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أعلنت مواقع روسية أن مطلق النار في جامعة بيرم  والبالغ من العمر 18 عاما، خضع في المستشفى لعملية بتر ساقه.

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وأوضحت قناة "telegram Shot" أن الأطباء اتخذوا  قرارا ببتر ساق مطلق النار في جامعة بيرم اليسرى، بسبب تجلط الدم فيها عقب إصابته بطلقات نارية.

وأشير إلى أن الشاب أخرج من العناية المركزة، لكنه متصل بجهاز التنفس الصناعي، وأن حياته الآن غير مهددة بأي خطر، لكن الأطباء لا يستبعدون حدوث تدهور مفاجئ في مثل حالته، وخاصة الفشل الكلوي.

المصدر: مواقع روسية

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