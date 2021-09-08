بوتين يعرب عن تعازيه في وفاة وزير الطوارئ

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه في وفاة وزير الطوارئ الروسي، يفغيني زينيتشيف، الذي لقي مصرعه اليوم أثناء محاولته إنقاذ شخص آخر، خلال تدريبات.

وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي بعث برقية تعزية إلى أسرة وأصدقاء وزير الطوارئ المتوفى بشكل مأساوي.

وقال: "الرئيس (فلاديمير) بوتين يعرب عن عميق تعازيه لوفاة يفغيني زينيتشيف المأساوية. تربطهما سنوات عديدة من العمل المشترك. هذه خسارة كبيرة".

المصدر: نوفوستي