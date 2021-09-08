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وفاة وزير الطوارئ الروسي لدى محاولته إنقاذ شخص خلال تدريبات

أخبار روسيا

وفاة وزير الطوارئ الروسي لدى محاولته إنقاذ شخص خلال تدريبات
Sputnik Aleksey Nikolskyi
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن وفاة رئيسها، يفغيني زينيتشيف، جراء حادث وقع خلال تدريبات في مدينة نوريلسك الواقعة في إقليم كراسنويارسك بمنطقة سيبيريا.

وأكدت وزارة الطوارئ اليوم الأربعاء أن زينيتشيف فارق الحياة أثناء أداء واجبه، لدى محاولته إنقاذ شخص آخر، خلال التدريبات المشتركة بين الوزارات المخصصة لحماية منطقة القطب الشمالي من الحالات الطارئة.

وكشفت وسائل إعلام روسية أن الحادث وقع خلال تصوير فيلم تدريبي للوزارة.

وأوضحت رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان على قناتها في "تيليغرام" أن الوزير ومصورا كانا يقفان على حافة منحدر عندما انزلق المصور وسقط في الماء.

وتابعت أن زينيتشيف، عندما لم يتسنى لأحد فعل شيء قفز إلى الماء أيضا في محاولة لإنقاذ المصور، لكنه اصطدم بحجم ما  تسبب في وفاته.

وأكدت قناة RBC أن المصور الذي حاول الوزير إنقاذه توفى أيضا جراء الحادث.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أبلِغ بالحادث المأساوي.

المصدر: RT + وكالات

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