البحرين تعتمد "سبوتنيك لايت" الروسي كلقاح معزز ضد كورونا

أفاد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بموافقة البحرين على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد فيروس كورونا كلقاح معزز.

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وكتب الصندوق على حسابه في "تويتر" : "وافقت مملكة البحرين رسميا على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" المكون من جرعة واحدة كواحد من اللقاحين المعززين المحتملين".

وأضاف الموقع أن سكان البحرين يمكن استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" أو لقاح "فايزر" لإعادة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" في روسيا في 6 مايو الماضي. وقد وافقت على استخدامه أنغولا وفنزويلا وكازاخستان وقرغيزستان ونيكاراغوا وفلسطين والبحرين وموريشيوس والفلبين.

المصدر: RT