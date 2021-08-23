الفلبين تعتمد رسميا لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي

أعلن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، أن إدارة الغذاء والدواء في الفلبين وافقت، بموجب إجراء عاجل، على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك لايت".

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و"سبوتنيك لايت" عبارة عن المكون الأول من لقاح "سبوتنيك V"، (أي أنه بجرعة واحدة) وسيساعد التطعيم باستخدام "سبوتنيك لايت" في الحد من انتشار الفيروس التاجي في الفلبين، وتسريع تكون مناعة للسكان.

ويُظهر لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي أمانًا وكفاءة عالية في سياق تطعيم السكان في عدد من البلدان. واظهرت على وجه الخصوص، بيانات من وزارة الصحة في مقاطعة بوينس آيرس في الأرجنتين فعالية لهذا اللقاح عند مستوى 78.6-83.7٪ عند تطعيم كبار السن، في حين تقول وزارة الصحة في باراغواي إن فعالية اللقاح بلغت 93.5٪ أثناء التطعيم الشامل.

وكانت الفلبين قد وافقت في مارس 2021 على استخدام لقاح "سبوتنيك V" ذي المكونين (الجرعتين)، في إطار عملية تسجيل بمسار سريع.

يشار إلى أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي جرت حتى الآن الموافقة عليه في 69 دولة، يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 3.7 مليار نسمة، أي نصف سكان العالم.

ونظرا للسلامة العالية والفعالية، يتم في عدد من البلدان استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" حاليا ليس فقط بشكل مستقل، ولكن تجري دراسة استخدامه أيضا بالاشتراك مع لقاحات من شركات تصنيع أخرى.

وتم لأول مرة استخدام نهج التعزيز غير المتجانس "كوكتيل لقاح" باستخدام الفيروس الغدي البشري للنمط السادس والعشرين كمكون أول والنمط الخامس كمكون ثان، كأساس لـ "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح مسجل في العالم ضد الفيروس التاجي.

ومع الأخذ بعين الاعتبار نجاح مثل هذا النهج (استخدام لقاحين مختلفين) لضمان حصانة مستقرة وطويلة الأجل ضد عدوى فيروس كورونا، كان الصندوق الروسي للاستثمار المباشر اول من بادر في العالم لإطلاق شراكة مع شركات تصنيع اللقاحات الأخرى، وإجراء بحث مشترك حول الجمع بين المكون الأول من "سبوتنيك V" مع لقاحات أجنبية

وتجري حاليا دراسات مماثلة في أذربيجان والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة. وجرى استلام الموافقة التنظيمية لإجراء البحوث في روسيا وبيلاروس.

وبهذه المناسبة، قال كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي: "إن الموافقة على استخدام لقاح (سبوتنيك لايت) ذي المكون الواحد من قبل الهيئة المنظمة للفلبين ستسمح بإضافة عقار روسي آخر ضد الفيروس التاجي إلى محفظة اللقاحات، وهذا يدل على السلامة والكفاءة العالية التي يتمتع بها في مختلف دول العالم. و"سبوتنيك لايت"، بعد الحقنة الأولى، يظهر فعالية أعلى من العديد من اللقاحات المكونة من عنصرين، وسوف يحمي المزيد من البشر في وقت قصير".

المصدر: تاس