مسؤول بصناعات الدفاع الجوي الروسية: لا توجد أهداف غير مرئية بالنسبة لنا

أكد بافيل سوزينوف، المصمم العام، نائب مدير شركة "ألماز – أنتي" أن مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية من طراز "إف – 22 رابتور" و"إف-35 لايتنيغ 2" يمكن رصدها بواسطة الرادارات الروسية.

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ونقلت وكالة أنباء نوفستي عن المسؤول في صناعات وسائل الدفاع الجوي الروسية قوله بهذا الشأن: "حتى الآن لا توجد أهداف غير مرئية بالنسبة لنا على الإطلاق. الطائرات المأهولة بمختلف أنواعها، سواء كانت طائرات شبحية أو طائرات تقليدية، أف – 15 ، أو إف – 16، يمكن رصدها جميعا بشكل مثالي بواسطة راداراتنا، وتوفر أنظمتنا المضادة للطائرات حماية موثوقة ضدها".

ولفت المصمم العام لشركة "ألماز – أنتي" المنتجة للرادارات إلى أنه "على الرغم من وجود بعض الانخفاض في مناطق الكشف عن المقاتلات (إف – 22) و(إف – 35)، إلا أن راداراتنا الحديثة تعمل بفعالية معها".

وأضاف المصمم العام أن جوهر تقنيات الشبح هو "الحد، في ظروف التداخل، من مناطق الكشف عن هذه الطائرات، وبالتالي مناطق الإضرار بها"، مضيفا : " ولكن انخفاض مناطق الإصابة المحتملة يتم تعويضه بزيادة في إمكانات الطاقة والحماية ضد الضوضاء في مجمعاتنا (راداراتنا) الحديثة".

وكانت الشركة الروسية لـ "هندسة الراديو ونظم المعلومات" قد أفادت في ديسمبر 2020 بأن محطة الرادار "كونتينر" الموجودة في جمهورية موردوفيا الروسية رصدت "طلعات لمقاتلات الشبح التابعة للناتو".

المصدر: نوفوستي