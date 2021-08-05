خبير طيران: مقاتلات الشبح "إف-35" مكشوفة للرادارات الروسية

صرّح ألكسندر لوس، الرئيس السابق وكبير مصممي مؤسسة "أنتونوف" الأوكرانية لصناعة الطائرات بأن مقاتلات الشبح الأمريكية "إف-35 لايتنيغ 2" لا تناسب بلاده، لأن الرادارات الروسية تراها.

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وأوضح مصمم الطائرات الأوكراني في مقابلة مع موقع "Defense Express"، أن الطائرة الأمريكية "إف-15 إيغل 2" هي الأنسب لأوكرانيا لتحل محل المقاتلات السوفيتية القديمة من طرازي "ميغ – 29" و"سو – 27" لأن المقاتلات الأمريكية "إف – 35" مكشوفة للرادارات الروسية.

ورأى لوس أن تحديث مقاتلات "ميغ – 29" و"سو – 27" لا معنى له، لأن ذلك يتطلب قطع غيار جديدة، وشراؤها أو إنتاجها المستقل "لا يخلق بأي حال فرصا وقدرات جديدة"، مشيرا إلى أن هذه الطائرات القديمة بعد عام 2035، قد تصبح "مقتنيات للمتاحف".

وأقر المسؤول الأوكراني السابق في الصناعات الجوية بأن أوكرانيا لا تحتاج إلى مقاتلات أمريكية من طراز "إف – 35"، لأن الرادارات الروسية "ترى" طائرات التخفي، مضيفا قوله: "يجب أن نعي أن F-35 لن تتأصل في أوكرانيا، حتى عندما نصبح أعضاء في الناتو. لأننا على الحدود مع روسيا، حيث حقل الرادار المتواصل للجيش الروسي، القادر فعلا على اكتشاف الأهداف غير المرئية".

وفي معرض حديثه عن ميزات الطائرة الأمريكية " إف-15 إيغل 2"، أشار كبير مصممي الطائرات السابق إلى أنها "مستودع جوي" حقيقي، وهي قادرة على حمل 24 وحدة من الأسلحة الثقيلة، وتعمل من مسافات بعيدة.

يشار إلى أن الطائرة "إف-15 إيغل 2"، وهي النسخة الأكثر تقدما من "إف –15 إيغل"، كانت أقلعت في فبراير لأول مرة، وتوصف بأنها المقاتلة التي يمكن أن تصبح الأكثر تسليحا في العالم.

المصدر: lenta.ru