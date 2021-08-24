زاخاروفا تعلق على تصريح الأمين العام لحلف "الناتو" بشأن الوضع في أفغانستان

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبيرغ بأن الحلف لن يسمح للإرهاب الدولي بتهديده من أراضي أفغانستان.

وشبهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تصريح ستولتنبيرغ بـ"محاولة إجراء عملية جراحية دقيقة بأدوات مكسورة"، مؤكدة أن موقف الحلف "يشبه مونولوغ (حوار من شخص واحد) كوميديا من فيلم (أكاديمية الشرطة)".

وكان ستولتنبيرغ قال في وقت سابق إن "الحلف لا تزال لديه القوة العسكرية لضرب أي جماعة إرهابية من مسافة بعيدة على الرغم من انسحابه من أفغانستان"، داعيا حركة "طالبان" إلى "عدم السماح بأن تصبح أفغانستان تربة خصبة للإرهاب مجددا".

وفي وقت سابق اليوم، شددت "طالبان" على أنها "لن تسمح للقاعدة أو أيّ منظمة إرهابية أخرى بالعمل في أفغانستان".

المصدر: RT