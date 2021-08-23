موسكو تنتقد بشدة إستونيا لنصبها تماثيل لعصابات قاتلت إلى جانب النازيين ضد الجيش الأحمر

وجهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، انتقادات لاذعة إلى سلطات إستونيا لنصبها تماثيل لـ"إخوة الغابات" الذين تعاونوا مع جيش ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى.

وقالت زاخاروفا في تدوينة عبر تطبيق "تيليغرام"، اليوم الاثنين: "في عام الذكرى الثمانين لبداية الحرب الوطنية العظمى يستمر في إستونيا تكريم المتعاونين والمعاقبين الذين لطخت أيديهم حتى المرفقين بدم الإنسان بدل جنود الجيش الأحمر الذين حرروا العالم من الطاعون البني، بينهم الأبطال الإستونيون من عسكريي الجيش الدوري والبارتيزان المناهضون للفاشية".

وأشارت إلى أن "إخوة الغابات" دخلوا التاريخ ليس كمقاتلين وإنما "كقتلة عاديين قمعوا المدنيين الأبرياء بطريقة خسيسة وخفية".

والأحد نصبت السلطات الإستونية في قرية هيوتي تمثالا لعصابات "إخوة الغابات" التي تكونت من القوميين والمجرمين المدانين الذين قاتلوا ضد الجيش الأحمر للاتحاد السوفييتي.

المصدر: وكالات روسية