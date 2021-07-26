موسكو تحتج لدى طوكيو بسبب مطالبات اليابان الإقليمية من روسيا

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الياباني لدى موسكو، اليوم الاثنين، للاحتجاج على مطالبات اليابان الإقليمية من روسيا، وفق ما جاء في بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني.

إقرأ المزيد

وأشار البيان إلى أن إيغور مورغولوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أعرب للسفير الياباني لدى موسكو، تويوهيسا كوزوكي، عن احتجاج روسيا الشديد "بسبب الخطوات غير الودية التي اتخذتها طوكيو الرسمية في الأيام الأخيرة على خلفية مطالبات اليابان الإقليمية من بلادنا".

وتابع البيان: "نحث بقوة شركاءنا اليابانيين على عدم الانزلاق إلى المسار الهدام في العلاقات الثنائية، والعودة إلى تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين زعيمي البلدين حول الوصول بالروابط الروسية اليابانية إلى مستوى جديد نوعيا، عبر التطوير الشامل للتعاون التجاري الاقتصادي، وبناء الثقة في المجال الأمني، وتقارب المواقف في الشؤون الدولية".

وأعلن سابقا أن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، زار جزيرة إيتوروب، وهي إحدى الجزر الأربع من أرخبيل الكوريل التي تدعي اليابان سيادتها عليها، وأدلى بتصريحات حول تنمية المنطقة. وذكرت وسائل إعلام أن الجانب الياباني طلب من روسيا إلغاء هذه الزيارة، قبل القيام بها.

وكان تاكيو موري، نائب وزير الخارجية الياباني، أعرب للجانب الروسي عن احتجاج طوكيو على زيارة ميشوستين إلى جزيرة إيتوروب.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق اليوم ذكرت وكالة "كيودو" الإخبارية اليابانية أن السفير الروسي لدى طوكيو، ميخائيل غالوزين، وصف احتجاج اليابان على زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى جزيرة إيتوروب بأنه "غير مقبول".

المصدر: "إنترفاكس"