اليابان تحتج على زيارة رئيس الوزراء الروسي لإحدى جزر الكوريل

استدعت وزارة الخارجية اليابانية السفير الروسي لدى طوكيو، ميخائيل غالوزين، للاحتجاج على زيارة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، لجزيرة "إيتوروب"، التي تعد واحدة من جزر الكوريل.

أفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، نقلا عن مصادر في الخارجية اليابانية، بأنه تم استدعاء السفير الروسي، للاحتجاج على زيارة ميشوستين، جزيرة "إيتوروب" التي تطلق عليها اليابان تسمية "الأراضي الشمالية"، وذلك للإحتجاح على تلك الزيارة.

وتأتي هذه الخطوة بعد قيام ميشوستين بزيارة عمل يوم أمس إلى المقاطعات الروسية في الشرق الأقصى وسيبيريا وإيتوروب.

وتطالب اليابان بجزر "كوناشير" و"شيكوتان" و"إيتوروب" و"هابوماي" الروسية، مستندة في ذلك إلى بمعاهدة 1855 الثنائية للتجارة والحدود.

هذا وتشترط طوكيو عودة الجزر إليها لقاء إبرام "معاهدة سلام" مع روسيا الاتحادية، والتي لم يتم التوقيع عليها في نهاية الحرب العالمية الثانية، فيما تعتبر موسكو أن الجزر أصبحت جزءا من الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية، وسيادة روسيا عليها أمر لا شك فيه.

المصدر: نوفوستي