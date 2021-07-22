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السفير أنطونوف: روسيا لا تستخدم "السيل الشمالي 2" أداة للضغط

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السفير أنطونوف: روسيا لا تستخدم
AFP MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف
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أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن روسيا لا تستخدم الطاقة أداة للضغط، وأن التصريحات الأمريكية عن "الخطوات الخبيثة" من قبل موسكو، لا أساس لها.

وقال أنطونوف تعليقا على الاتفاق الألماني الأمريكي حول مشروع الغاز "السيل الشمالي 2"، إن "محاولات تصويرنا "طرفا معتديا" ودولة تمارس نشاطا خبيثا، أصبحت علامة فارقة تميز أتباع رهاب روسيا".

وأضاف: "التهديدات تجاهنا لا أساس لها. ونحن نرفض مثل هذا الخطاب ولا نستطيع قبول عقوبات غير شرعية أحادية الجانب. والتفويض لمثل هذه الإجراءات من صلاحيات مجلس الأمن الدولي وحده".

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وأشار إلى أن موسكو قد أكدت أنها شريك موثوق به في توريد الطاقة، "ولم نفرض توريداتنا على أحد ولم نستخدم موارد الطاقة أداة للضغط السياسي ولم نحاول تحقيق أي أهداف ضيقة من خلال ذلك".

وأضاف: "نرفض أي اتهامات بهذا الخصوص ونرى فيها منافسة غير نزيهة فقط".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن واشنطن اتفقت مع برلين على أنهما "ستردان على استخدام روسيا للطاقة سلاحا جيوسياسيا ضد بلدان كأوكرانيا".

المصدر: نوفوستي

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