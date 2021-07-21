واشنطن: ألمانيا تعهدت بفرض بروكسل عقوبات ضد روسيا حال استخدامها "السيل الشمالي-2" ضد أوروبا

كشفت فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي عن جوانب من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وألمانيا حول مشروع "السيل الشمالي-2" للغاز الروسي إلى ألمانيا.

إقرأ المزيد

وأعلنت نولاند خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي أنه "ضمن إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه، تتعهد ألمانيا بممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي لحمله على اتخاذ تدابير تشمل العقوبات، للحد من تصدير الطاقة الروسية إلى أوروبا إذا استخدمت روسيا الطاقة سلاحا".

وصرحت نولاند بأن واشنطن كانت تجري مشاورات مكثفة مع كييف خلال إعداد الاتفاق الأمريكي الألماني، مؤكدة أن الولايات المتحدة "لم تتخذ أي خطوات لإسكات أوكرانيا"، بل على عكس ذلك كانت تناقش مع كييف "مطالبها ونقاط ضعفها".

وعلقت نولاند على الاتفاق الأمريكي الألماني حول "السيل الشمالي-2" قائلة: "إنه وضع سيء وأنبوب سيء، لكن يجب علينا أن نساعد أوكرانيا".

المصدر: "نوفوستي"