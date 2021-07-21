روسيا تسعى لتحقيق مناعة القطيع بنسبة 80% حتى نوفمبر

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا أنه من الضروري في روسيا تحقيق مناعة القطيع ضد كورونا بنسبة 80% حتى مطلع نوفمبر المقبل.

وقالت خلال اجتماع الحكومة مع الرئيس فلاديمير بوتين: "جميع المناطق تواجه تحديات في تسريع وتيرة التطعيم".

وأضافت: "قررنا أنه يجب أن نتحرك نحو تحقيق مناعة القطيع بنسبة 80% على الأقل".

وتابعت: "لقد وضعنا مثل هذه المهمة للتطعيم في المقام الأول، والتي يجب الوصول إليها على الأقل بحلول نوفمبر 2021".

وأشارت غوليكوفا إلى أن "التطعيم ضد فيروس كورونا مستمر في روسيا، حيث جرى تحصين 33.6 مليون شخص بالمكون الأول، و22.6 مليون شخص بالمكونين".

المصدر: RT