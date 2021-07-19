عالم فيروسات روسي: مناعة القطيع ضد سلالة "دلتا" يتشكل بعد تطعيم 80% من السكان

يجب تطعيم أكثر من 80٪ من السكان لتحقيق مناعة القطيع ضد سلالة "دلتا" فيروس كورونا. ومن بين مظاهر الفيروس التاجي "الهندي"، تعد أعراض الجهاز الهضمي أكثر شيوعا.

ولكي يتمكن الروس من تكوين مناعة القطيع ضد السلالة "الهندية" من الفيروس التاجي، والتي أُطلقت عليها تسمية "دلتا"، يجب تطعيم 80٪ من السكان على الأقل. أعلن ذلك، سيرغي نيتيسوف عالم الفيروسات، والعضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية ورئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الأحياء الدقيقة وعلم الفيروسات في جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية.

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وشدد على ضرورة تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن، وإلا فإن فيروس SARS-CoV-2 سيتحور مرة أخرى وسيتغلب على اللقاح.

وقال الأكاديمي الروسي في مقابلة أجرتها معه صحيفة "إزفستيا "إن روسيا شهدت حتى الآن، تطعيم أكثر من 20٪ من سكانها بجرعة واحدة".

وإضافة إلى ذلك، قال الأكاديمي إن المرضى الذين يعانون من سلالة "دلتا" هم أقل عرضة لفقدان حاستي الشم والتذوق، كما هو الحال عند الإصابة بسلالة "ووهان". وهناك في أغلب الأحيان أعراض للجهاز الهضمي. وأوضح أن ذلك يعود إلى تغيرات حدثت في بنية مجال ربط مستقبلات البروتين S في الفيروس.

يذكر أن مدير معهد "باستور" في بطرسبورغ لبحوث الوبائيات وعلم الأحياء الدقيقة، أريغ توتوليان كان قد صرح في وقت سابق بأن مناعة القطيع في روسيا وصلت مستوى 60٪.

المصدر: تاس