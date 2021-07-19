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فرنسا.. احتراق مركز تطعيم ضد كورونا ومسؤولون يرجحون أن يكون "متعمدا"

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فرنسا.. احتراق مركز تطعيم ضد كورونا ومسؤولون يرجحون أن يكون
Reuters Regis Duvignau
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شب حريق في مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا بجنوب غرب فرنسا، حيث لوحظت عدة نقاط لاندلاع النار وانسكاب البنزين في جميع أنحاء خيمة المركز، وفق إذاعة "فرانس بلو".

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ورأى مسؤولون فرنسيون أن هذا الحريق كان متعمدا، حيث قال المدعي العام، جيروم بورييه، في توتير: " اندلع حريق ليلة 17 - 18 يوليو بمركز التطعيم في أوروني، واستولت النيابة العامة على الشرطة القضائية في بايون للتحقيق في التلبس بالتدمير المتعمد بالحرق".

من جانبه، أعرب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عن إدانته للحادث في "تويتر"، وأشار إلى أن "هؤلاء الذي يقفون وراء حادث الحريق المتعمد يجب أن تتم معاقبتهم بشدة".

المصدر: "فرانس بلو" + RT

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