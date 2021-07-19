فرنسا.. احتراق مركز تطعيم ضد كورونا ومسؤولون يرجحون أن يكون "متعمدا"

شب حريق في مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا بجنوب غرب فرنسا، حيث لوحظت عدة نقاط لاندلاع النار وانسكاب البنزين في جميع أنحاء خيمة المركز، وفق إذاعة "فرانس بلو".

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ورأى مسؤولون فرنسيون أن هذا الحريق كان متعمدا، حيث قال المدعي العام، جيروم بورييه، في توتير: " اندلع حريق ليلة 17 - 18 يوليو بمركز التطعيم في أوروني، واستولت النيابة العامة على الشرطة القضائية في بايون للتحقيق في التلبس بالتدمير المتعمد بالحرق".

Incendie dans la nuit du 17 au 18 juillet du centre de vaccination de Urrugne. Le parquet a saisi le service de police judiciaire de Bayonne d'une enquête de flagrance pour destruction volontaire par incendie. — Jerome Bourrier procureur Bayonne (@procBayonne) July 18, 2021

من جانبه، أعرب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عن إدانته للحادث في "تويتر"، وأشار إلى أن "هؤلاء الذي يقفون وراء حادث الحريق المتعمد يجب أن تتم معاقبتهم بشدة".

De tels actes sont intolérables. La police judiciaire de Bayonne est chargée de la poursuite des investigations. Les auteurs devront être sévèrement punis. https://t.co/0enl5qbxJw — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 18, 2021

المصدر: "فرانس بلو" + RT