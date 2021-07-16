بوبوفا تكشف كيفية تقليل وتيرة ظهور طفرات فيروس كورونا

قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إن ظهور طفرات من فيروس كورونا، يثير القلق. ومن أجل تقليل هده الوتيرة، يجب تلبية كل متطلبات الوقاية.

وأضافت بوبوفا، في اجتماع هيئة رئاسة مجلس تنسيق مكافحة انتشار فيروس كورونا التابع للحكومة الروسية: "أود أن ألفت انتباهكم إلى نتائج تحليلنا المكثف حول انتشار مختلف سلالات الفيروس. لقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية سلالة دلتا، كسبب مثير للقلق بسبب المعطيات التي تشير إلى قدرتها الزائدة على الانتشار".

وشددت بوبوفا على أنه "من أجل تقليل وتيرة تزايد الطفرات التي تنتشر بشكل مكثف، من الضروري الامتثال لجميع متطلبات الوقاية بما في ذلك تقليل احتمال الاختلاط مع الآخرين والتقيد بإجراءات السلامة الصحية، وتطبيق عمليات التطعيم بأقصى قدر ممكن".

المصدر: نوفوستي