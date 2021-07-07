بوتين يهنئ باشينيان بفوز حزبه في الانتخابات الأرمنية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بفوزه بالانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن "القضايا الصعبة لا يمكن حلها إلا بثقة الشعب".

وقال بوتين لدى استقباله باشينيان في الكرملين بموسكو: "يسعدني أن تتاح لي الفرصة للقائكم وبحث جميع القضايا التي تهمنا، وبالطبع أود أن أهنئكم مرة أخرى شخصيا على نتائج الانتخابات.. أعتقد أن هذا مهم للجميع، وقبل كل شيء، بالطبع، لأرمينيا وللشعب الأرميني".

وأشار إلى أنه "من أجل حل القضايا المعقدة للغاية والحساسة، من الضروري العمل بشكل فعال، ولهذا أهم شيء هو الحصول على ثقة الشعب".

وأضاف: "هذا ما أظهرته نتائج الانتخابات، وهذا مهم للغاية.. في الواقع، هذا هو الشيء الأكثر أهمية.. في مثل هذه اللحظات الصعبة من حياة بلادكم، ربما يكون هذا هو أهم شرط لمزيد من التطور، ولذا فأهنئكم على ذلك".

من جهته، قال باشينيان إنه "بعد نشر قوات حفظ السلام الروسية فإن الوضع في قره باغ مستقر، لكن جيوب عدم الاستقرار تظهر من وقت لآخر".

وأضاف: "مع الأسف، كنا في الآونة الأخيرة نناقش القضايا المتعلقة بالأمن كثيرا وفي كثير من الأحيان، لأن الوضع في منطقتنا ليس مستقرا للغاية.. بالطبع، الجميع يدركون حجم جهودكم الشخصية وجهود روسيا في تحقيق وقف إطلاق النار".

وأجريت انتخابات برلمانية مبكرة في أرمينيا في الـ20 يونيو، شارك فيها 21 حزبا وأربع كتل نيابية.

وحصل تحالف "العقد المدني" لرئيس الوزراء نيكول باشينيان على 91.53 بالمئة من الأصوات، وكتلة "أرمينيا" التي يتزعمها الرئيس السابق روبرت كوتشاريان على 21.9%، فيما حصلت كتلة "لي الشرف" سيرج سركسيان على نسبة 5.22%.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"