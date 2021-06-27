الأرصاد الجوية تتنبأ بانخفاض درجة الحرارة في موسكو الأسبوع القادم

أفاد كبير الخبراء في مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية، ألكسندر سينينكوف، بأن درجة الحرارة في العاصمة الروسية موسكو سنتخفض الثلاثاء القادم، وسيلي ذلك هطول أمطار متقطعة.

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وقال سينينكوف: "ستنخفض درجة الحرارة في موسكو تدريجيا أكثر فأكثر، وسيكون هذا الانخفاض في درجة الحرارة مصحوبا بعواصف رعدية".

وأضاف: "ستبلغ أقصى درجة للحرارة الثلاثاء القادم 25 درجة فوق الصفر (وكانت خلال آخر 3 أيام 32 درجة) وفي أيام الخميس والجمعة والسبت ستتراوح ما بين 24 و25 درجة".

المصدر: نوفوستي