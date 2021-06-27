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الأرصاد الجوية تتنبأ بانخفاض درجة الحرارة في موسكو الأسبوع القادم

أخبار روسيا

الأرصاد الجوية تتنبأ بانخفاض درجة الحرارة في موسكو الأسبوع القادم
Sputnik
موسكو
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أفاد كبير الخبراء في مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية، ألكسندر سينينكوف، بأن درجة الحرارة في العاصمة الروسية موسكو سنتخفض الثلاثاء القادم، وسيلي ذلك هطول أمطار متقطعة.

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وقال سينينكوف: "ستنخفض درجة الحرارة في موسكو تدريجيا أكثر فأكثر، وسيكون هذا الانخفاض في درجة الحرارة مصحوبا بعواصف رعدية".

وأضاف: "ستبلغ أقصى درجة للحرارة الثلاثاء القادم 25 درجة فوق الصفر (وكانت خلال آخر 3 أيام 32 درجة) وفي أيام الخميس والجمعة والسبت ستتراوح ما بين 24 و25 درجة".

المصدر: نوفوستي

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