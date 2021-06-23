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درجات الحرارة تسجل رقما قياسيا في موسكو

أخبار روسيا

درجات الحرارة تسجل رقما قياسيا في موسكو
AFP Dimitar DILKOFF
ارتفاع درجات الحرارة في موسكو - أرشيف
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أعلن مكتب الأرصاد الجوية في موسكو أن درجة الحرارة حطمت الرقم القياسي المطلق لها لشهر يونيو في العاصمة، حيث سجلت 34.8 درجة مئوية.

وجاء في بيان عن الأرصاد: "اليوم، تم تحطيم الرقم القياسي المطلق للحرارة بواقع 0.1 درجة مئوية في شهر يونيو في موسكو المسجل في يونيو 1901، وبلغت الحرارة 34.7 درجة مئوية".

تجدر الإشارة، إلى أن مراقبة الطقس في موسكو تجرى منذ 142 عاما، إذ أشار مكتب الأرصاد الجوية، إلى أنه "لم تشهد سجلات الأرصاد مثل حرارة يونيو المسجلة في هذه الأيام طيلة السنين المذكورة".

من جهته، قال المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية رومان فيلفاند، إنه "بعد موجة الحر في وسط روسيا ستحل موجة برد".

المصدر: RT

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