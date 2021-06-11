مختص في الأمراض المعدية يعلق على ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في موسكو

عزى الإخصائي الروسي في قسم الأمراض المعدية، سيرغي فوزنيسينسكي، الزيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورنا في موسكو، إلى الطقس السيء الذي يدفع المواطنين إلى التجمع في أماكن مغلقة.

وقال سيرغي فوزنيسينسكي، الأستاذ في قسم الأمراض المعدية بجامعة الصداقة الروسية، إن سوء الأحوال الجوية وامتدادها لفترة طويلة، تعد من أهم العوامل المتسببة في تفشي العدوى بفيروس كوروا، نظرا لأن ذلك أدى إلى تجمع الناس داخل أماكن مغلقة، ما ساهم في انتقال العدوى.

وأوضح أن الفيروس لا ينتقل إلا عن طريق الهواء، أو عند الاتصال الجسدي بشخص مصاب، مضيفا أنه من العوامل التي يمكن أن تكون قد أثرت على الزيادة في عدد الإصابات التي تم تسجيلها بموسكو مؤخرا، هي الأحوال الجوية في العاصمة، حيث شهدت الأيام الماضية نزولا في درجات الحرارة، وكذلك هطول الأمطار، ما دفع الناس إلى التجمع في أماكن ضيقة ومغلقة وساهم في انتشار العدوى.

وسجلت روسيا خلال اليومين الأخيرين، زيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث بلغت خلال الساعات الـ24 الماضية، 12505 إصابات جديدة، وتم تسجيل أكبر عددا منها في العاصمة موسكو( 5853) إصابة.

المصدر: نوفوستي