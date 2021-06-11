روسيا.. 12505 إصابات بفيروس كورونا و396 حالة وفاة خلال اليوم الماضي

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 12505 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و396 حالة وفاة، وتماثل للشفاء خلال ذلك اليوم 10188 شخصا.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (5853 إصابة)، تليها مدينة سانت بطرسبورغ (863)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (837).

وسجلت السلطات الصحية في روسيا ارتفاعا طفيفا في عدد الإصابات الجديدة خلال اليومين الماضيين، ويعتبر عدد الإصابات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية، هو الأعلى منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية سجلت روسيا 5 ملايين و180454 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، وتعافى من الإصابة 4 ملايين و782183 شخصا، فيما توفي 125674 شخصا حتى الآن.

المصدر: RT