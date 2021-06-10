الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتجاوز الـ11 ألفا وسط تصاعد تفشي الوباء في موسكو

تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم الخميس عتبة الـ11 ألفا، وبلغت أرفع مستوى لها منذ فبراير الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم عن تسجيلها 11699 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 10407 إصابات في اليوم السابق، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 24 فبراير.

وتأتي هذه القفزة الملموسة في الحصيلة على خلفية تصاعد وتيرة تفشي كورونا في الأيام الأخيرة في العاصمة موسكو، حيث سجلت منذ أمس 5245 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 383 حالة وفاة، مقابل 399 وفاة أمس، فيما تماثل في اليوم الأخير 10096 مريضا للشفاء.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و167949 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 125278 حالة وفاة، وأربعة ملايين و771995 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 141.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 368 ألفا خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT