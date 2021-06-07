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الأمن الروسي يعلن الكشف عن عميل أوكراني وينشر تفاصيل قصته

أخبار روسيا

الأمن الروسي يعلن الكشف عن عميل أوكراني وينشر تفاصيل قصته
Sputnik هيئة الأمن الفدرالية الروسية
لحظة توقيف عميل الاستخبارات الأوكرانية أوليكسي سيمينياكا
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أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الاثنين أنها تمكنت من الكشف عن عميل للاستخبارات الأوكرانية قدم لها منذ فترة طويلة "مساعدة استشارية" بهدف "الإضرار بأمن روسيا".

وقال الأمن الروسي في بيان له إنه "نتيجة إجراءات البحث العملياتية التي تم تنفيذها، أوقفت هيئة الأمن الفدرالية الروسية الأنشطة التجسسية التخريبية التي قام بها المواطن الأوكراني أوليكسي سيمينياكا لمصلحة الأجهزة المختصة الأوكرانية".

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وأضاف البيان أنه تم العثور في الأجهزة الإلكترونية التابعة لسيمينياكا، على رسائل من ضباط بجهاز أمن الدولة الأوكراني عرضوا فيها عليه مساعدتهم في "تنفيذ مهام عملهم"، التي كان هدفها النهائي "الإضرار بأمن روسيا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وخلال محادثة مع ضباط الأمن الروسي، أكد سيمينياكا أنه كان منذ فترة طويلة على تواصل مع ضابطين أوكرانيين مسؤولين عن أمن المعلومات، هما المقدم إيغور تشيرناك والملازم الأول تيمور قاسيموف.

وذكر البيان، أنه عندما أدركت الاستخبارات الأوكرانية حقيقة انكشاف أمر عميلها، حاولت حذف محتوى أجهزته الإلكترونية عن بعد، لكن الأمن الروسي أفشل هذا التحرك.

وأشار البيان إلى أنه "نتيجة التدابير العاجلة التي تم اتخاذها، لم يتمكن سيمينياكا من الإضرار بالأمن الخارجي لروسيا". وتم إعلان إقامة هذا المواطن الأجنبي في أراضي روسيا على أنه غير مرغوب فيه، فغادر روسيا في 3 يونيو ومُنع من دخول أراضيها لمدة 25 عاما.

المصدر: وكالات

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