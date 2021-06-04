الكرملين يكشف عن الموعد المحتمل لبدء تطعيم الأجانب ضد كورونا في روسيا

أعلن الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن تطعيم الأجانب ضد فيروس كورونا في روسيا سيبدأ "في وقت قريب جدا".

وأوضح في حديث للصحفيين أنها "مسألة ربما شهرين أو ثلاثة"، مضيفا أن "الأمر سينظم بسرعة لأن هناك طلبا كبيرا على اللقاح".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عقد على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اجتماعا مع المستثمرين الأجانب وممثلي الشركات الأجنبية المنتجة للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأكد بوتين أن روسيا ستضمن الظروف لتلقيح الأجانب على أراضيها.

وتابع الرئيس بوتين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إطلاق إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في صربيا والأرجنتين مع رئيسي البلدين ألكسندر فوتشيتش، وألبرتو فرنانديز.

المصدر: وكالات