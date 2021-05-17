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الكشف عن سعر اللقاح الروسي ذي الجرعة الواحدة "سبوتنيك لايت"

أخبار روسيا

الكشف عن سعر اللقاح الروسي ذي الجرعة الواحدة
Sputnik
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أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار أنها وافقت على حد أقصى لسعر بيع لقاح "سبوتنيك لايت" قدره  342.36 روبل، باستثناء ضريبة القيمة المضافة لكل جرعة.

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وقال بيان بهذا الشأن: "وافقت خدمة مكافحة الاحتكار على الحد الأقصى لسعر البيع للجرعة الواحدة من لقاح  سبوتنيك لايت، وسيبلغ 342.36 روبل (حوالي 5 دولارات)، باستثناء ضريبة القيمة المضافة لكل جرعة".

ولفتت الهيئة الروسية المعنية بمكافحة الاحتكار إلى أن لقاح "سبوتنيك لايت" هو اللقاح الروسي الرابع المضاد لعدوى الفيروس التاجي.

يشار إلى أن ثلاثة لقاح من جرعتين توجد الآن في روسيا، والحد الأقصى للأسعار التي تمت الموافقة عليها معن الهيئة الروسية المعنية بمكافحة الاحتكار، هي 866.81 روبل للقاح "سبوتنيك V"، و 842,02 روبل للقاح "إيبيفاك كورونا"، و866 للقاح الثالث "كوفيفاك".

المصدر: تاس

 

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