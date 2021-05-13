بوتين: إطلاق النار في مدرسة بقازان كارثة مروعة وجريمة همجية

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حادث إطلاق النار في مدرسة بجمهورية تتارستان الروسية، الذي راح ضحيته 9 أشخاص، بـ"الكارثة المروعة والجريمة الهمجية".

ودعا بوتين خلال افتتاح جلسة مع أعضاء الحكومة، اليوم الخميس، إلى العناية بأسر الضحايا وتقديم كل الدعم والمساعدة الضرورية لهم.

وأكد بوتين استخدام جميع مرافق الرعاية الصحية لإنقاذ أرواح المصابين في إطلاق النار بمدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وقال: "أود أن أؤكد بأننا نستخدم كل إمكانيات الرعاية الصحية لدينا، بما في ذلك العيادات الرائدة، ولقد كلفنا بالفعل أفضل الجراحين والأطباء من التخصصات الأخرى، والمعدات الحديثة والأدوية، لإنقاذ حياة المصابين".

كذلك دعا رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، إلى "النظر بشكل أوسع" في دعم أسر ضحايا حادث إطلاق النار في قازان.

المصدر: تاس