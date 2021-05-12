وضع الورود أمام مدرسة قازان المنكوبة

وضع رئيس تتارستان رستم مينيخانوف ورئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين بالإضافة إلى سكان مدينة قازان الروسية الورود أمام مدرسة شهدت هجوما دمويا أسفر عن مقتل 9 أشخاص.

وكان شاب مسلح يبلغ من العمر 19 عاما أطلق النار داخل المدرسة رقم 175 في عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، يوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل 7 أطفال واثنين من المعلمين.

ووفقا للجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، فقد نقل 21 شخصا إلى المستشفى كان بينهم 18 طفلا.

المصدر: رابتلي