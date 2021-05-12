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عباس: إسرائيل تريد فرض أمر واقع استعماري في القدس وفي أرض وطننا وتمارس حربا مسعورة

وضع الورود أمام مدرسة قازان المنكوبة

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وضع رئيس تتارستان رستم مينيخانوف ورئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين بالإضافة إلى سكان مدينة قازان الروسية الورود أمام مدرسة شهدت هجوما دمويا أسفر عن مقتل 9 أشخاص.

وكان شاب مسلح يبلغ من العمر 19 عاما أطلق النار داخل المدرسة رقم 175 في عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، يوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل 7 أطفال واثنين من المعلمين.

ووفقا للجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، فقد نقل 21 شخصا إلى المستشفى كان بينهم 18 طفلا.

المصدر: رابتلي

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