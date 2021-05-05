رصد 4 زلازل في مياه المحيط الهادئ قرب كامتشاتكا الروسية خلال ليل الأربعاء

أفاد مكتب الهيئة الجيوسياسية الموحدة لأكاديمية العلوم الروسية في إقليم كامتشاتكا برصد 4 زلازل في مياه المحيط الهادئ ليل الأربعاء.

وذكرت الهيئة أن الزلازل بلغت قوتها 3.7 و4.2 و5.7 و4.1 درجة بمقياس ريختر، ووقع 3 منها في منطقة مضيقي كامتشاتسكي وكرونوتسكي.

وتم تسجيل الزلزال الأقوى بـ5.7 درجة في منطقة جزر أليوتسكييه الغربية ووقع على عمق 33 كيلومترا.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن سكان شبه جزيرة كامتشاتكا لم يشعروا بالهزات.

المصدر: وكالات