كورونا في روسيا.. نحو 8.7 ألف إصابة جديدة

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 8697 إصابة جديدة بفيروس كورونا و342 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيانه اليومي، بأن إجمالي حصيلة الإصابات في روسيا وصلت إلى 4 ملايين و823255، منها 110862 حالة وفاة منذ بداية تفشي الجائحة.

وبتماثل 7339 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي، ارتفع مجموع المتعافين إلى 4 ملايين و443922 شخصا.

وسجلت العاصمة موسكو 2699 إصابة جديدة بالفيروس و54 وفاة، فيما تعافى 1617 شخصا.

المصدر: نوفوستي