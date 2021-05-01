عدد الإصابات اليومية بكورونا في روسيا مستقر نسبيا

ازدادت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى 9270 حالة، فيما شهد مؤشر الوفيات اليومية تراجعا صغيرا خلال الساعات الـ24 الأخيرة..

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ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 392 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، فيما تماثل 8637 مريضا للشفاء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة تم تسجيله في موسكو (3208 إصابة)، وسان بطرسبورغ (737)، ومقاطعة موسكو (649).

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 4 ملايين و814558 إصابة مؤكدة، منها 110520 حالة وفاة، و4 ملايين و388008 حالات شفاء.

المصدر: نوفوستي