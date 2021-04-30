كورونا في روسيا: تسجيل أكثر من 8.7 ألف إصابة جديدة و397 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، 8731 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما توفي 397 شخصا وتعافى من الفيروس 8406 أشخاص.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 4 ملايين و805288 إصابة، منها 110128 حالة وفاة.

وشهدت العاصمة موسكو خلال اليوم الأخير 2662 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في المدينة 991419 حالة. وتوفي في موسكو خلال الساعات الـ24 الأخيرة بفيروس كورونا 57 شخصا، وتعافى 2008 أشخاص.

المصدر: نوفوستي