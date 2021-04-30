الهيئة الروسية للمراقبة: إدارة "تويتر" أكدت استعدادها لحجب ما تبقى من المواد غير القانونية

أكدت الهيئة الروسية للمراقبة أن موقع "تويتر" الأمريكي منذ بدء سلطات روسيا إبطاء سرعة أدائه في 10 مارس، شطب أو حذف 60 بالمئة من المواد غير القانونية، وفقا لمتطلبات القانون الروسي.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية المعنية بالرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتواصل الاجتماعي "روس كوم نادزور" في بيان نشرته اليوم الجمعة أن ما يزيد عن ألف مادة غير قانونية متعلقة بالمواد الإباحية التي يُستغل فيها الأطفال وترويج المخدرات والانتحار لا تزال منشورة في "تويتر" حتى اليوم، مقارنة مع أكثر من ثلاثة آلاف مادة كانت منشورة هناك عند بدء سريان قرار السلطات الروسية بإبطاء سرعة أداء الموقع.

وأكدت الهيئة رصدها 900 مادة محظورة جديدة في "تويتر" منذ بدء سريان قرار إبطائه، مشيرة إلى أن متوسط الوقت الذي يتجاوب فيه الموقع مع طلب شطب هذه المواد يبلغ 81 ساعة، ما يتجاوز بشكل ملموس الفترة المحددة بموجب القانون الروسي، أي 24 ساعة.

وأعلنت الهيئة عن عقدها في 28 أبريل مؤتمرا افتراضيا بمشاركة نائبة رئيس "تويتر" المكلفة بالسياسات العامة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، شينيد ماكسويني، ونائب رئيس الشركة للشؤون القضائية، جيم بيكر.

وذكرت الهيئة أنها أبلغت إدارة "تويتر" مجددا خلال هذا الاجتماع الافتراضي بضرورة شطب كل المواد المحظورة من الموقع في موعد أقصاه 15 مايو القادم، مضيفة: "أعربت إدارة شبكة التواصل الاجتماعي عن استعدادها لإعطاء الأولوية لشطب أو تعليق المواد غير القانونية وزيادة سرعة التجاوب مع مطالب روس كوم نادزور".

كما توصل الطرفان إلى اتفاق على إقامة قناة اتصال مباشرة بين الوحدات المعنية التابعة لـ"روس كوم نادزور" وهيئة الإشراف التابعة لـ"تويتر".

وتعهدت إدارة "تويتر"، حسب البيان، بإعداد خارطة طريق ستعتمد عليها لتعديل أنشطتها في روسيا كي تتماشى بالكامل مع قوانين البلاد، خاصة وفي ظل قانون جديد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع فبراير، وهو يلزم شبكات التواصل الاجتماعي بالكشف عن المواد غير القانونية المنشورة فيها على وجه السرعة وشطبها بنفسها.

المصدر: RT