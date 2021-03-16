"روس كومنادزور" تعلن إمكانية حجب موقع "تويتر" بعد شهر

قالت الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روس كومنادزور"، إنها ستقوم في غضون شهر بحظر "تويتر"، في روسيا إذا لم يحذف هذا الموقع المواد المحظورة.

وأضاف نائب رئيس المؤسسة فاديم سوبوتين، في حديث لوكالة "تاس": "أخذنا فترة شهر لمتابعة رد فعل تويتر على موضوع شطب المواد المحظورة في روسيا. بعد ذلك، وانطلاقا من الخطوات التي ستقوم بها إدارة تويتر، سيتم اتخاذ القرارات المناسبة. وإذا لم تنفذ هذه الإدارة مطالبات روس كومنادزور ومتطلبات التشريعات الروسي، سننظر في مسألة الحجب الكامل لهذا الموقع على أراضي روسيا".

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ووفقا له، إذا نفذت شركة "تويتر"، كل المطالب المحددة لها من قبل الجانب الروسي، فسيتم رفع العقوبات المفروضة عليها.

المصدر: تاس