روسيا.. نقل نافالني إلى مستشفى للسجناء

أكدت السلطات الروسية، اليوم الخميس، نقل الناشط المعارض المسجون، أليكسي نافالني، إلى مستشفى مخصص للمسجونين يقع ضمن مجمع السجن الذي يقضي فيه عقوبته.

وأكدت إدارة الهيئة الفدرالية لتنفيذ العقوبات في مقاطعة فلاديمير أن لجنة أطباء تابعة لها قررت نقل نافالني إلى المستشفى المخصص للسجناء في المقاطعة، مشيرة إلى أن هذا المستشفى الواقع ضمن السجن الإصلاحي رقم 3 "يتخصص في المتابعة المستمرة لمثل هذا المريض".

وذكر البيان أن الوضع الصحي لنافالني يقدر حاليا بأنه "مقبول"، ويخضع الناشط المسجون للرقابة من قبل طبيب عام يوميا، علاوة على خضوعه بموافقته للعلاج بالفيتامينات.

وكان القضاء الروسي قد قرر في وقت سابق من العام الماضي سجن نافالني بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن لمدة 3.5 عاما الصادرة بحقه أواخر عام 2014 في قضية اختلاس.

ولا يزال نافالني في السجن الواقع بمدينة بوكروف بمقاطعة فلاديمير منذ منتصف مارس الماضي.

وقال محامي نافالني أواخر مارس إن صحته تتدهور في السجن، وفي 31 مارس أعلن الناشط المعارض الإضراب عن الطعام بدعوى منع أطباء مدنيين من زيارته.

ويخطط أنصار نافالني لتنظيم احتجاجات غير مرخص بها جديدة في مدن روسية مختلفة الأربعاء القادم.

المصدر: RT