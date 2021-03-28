مراقبون يزورون نافالني في سجنه بعد أن اشتكى من مشاكل صحية

تجاوب أعضاء لجنة المراقبة العمومية في مقاطعة فلاديمير الروسية مع شكوى المعارض المسجون أليكسي نافالني من ضعف الخدمات الصحية في السجن الذي ينفذ عقوبته فيه.

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وأفادت الغرفة العمومية الروسية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، بأن أعضاء اللجنة المعنية بمراقبة حالة حقوق الإنسان في السجون زاروا السجن رقم 2 في مقاطعة فلاديمير بغية مراقبة حصول نافالني على الأدوية التي يحتاج لها.

وفي وقت سابق قالت محامية نافالني، أولغا ميخايلوفا، بعد زيارتها له، إنه يعاني آلاما شديدة في ظهره ولا يستطيع أن يخطو على إحدى ساقيه، بينما أورد بيان صدر عن الفرع المحلي بمصلحة السجون الفيدرالية أن نتائج فحص نافالني الطبي تدل على أن حالته الصحية مرضية.

وقال رئيس لجنة المراقبة العمومية، فياتشيسلاف كوليكوف، إن اللقاء مع نافالني كشف عن شكواه من الألم في الساق وإنه طلب من المراقبين التوسط من أجل الحصول على حقن من دواء "ديكلوفيناك" المسكن من أجل إزالة الآلام.

وذكر رئيس اللجنة أن نافالني لا يزال يمشي على قدميه وأنه لم يبد رغبات أخرى غير تزويده بالدواء المذكور، مضيفا: "لقد تأكدنا بعد فحصنا للوثائق الطبية في السجن من أن الطلب من نافالني للحصول على هذا الدواء تم تسجيله بصورة رسمية. وطلبنا من الأطباء إيلاء اهتمامهم لهذا الأمر وإجراء فحص طبي إضافي (لنافالني) إذا استدعت الضرورة".

ومطلع فبراير الماضي قضت محكمة في موسكو بالسجن 3,5 سنة لأليكسي نافالني مع النفاذ في قضية اختلاس سبق أن صدر ضده حكم فيها مع وقف التنفيذ.

وجاء الحكم بناء على طلب تقدمت به مصلحة السجون، بعد أن قالت إن نافالني "خالف مرارا وبشكل ممنهج" شروط الحكم مع وقف التنفيذ، حتى قبل نقله إلى المستشفى في ألمانيا الصيف الماضي، دون تقديم أي أعذار مقنعة.

المصدر "تاس"