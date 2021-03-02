بالأسماء.. العقوبات الأمريكية على روسيا بسبب قضية نافالني

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات التي تم فرض عقوبات عليها على خلفية قضية المعارضة الروسي أليكسي نافالني.

وطالت العقوبات الشخصيات التالية:

رئيس جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف

رئيس الهيئة الفدرالية الروسية لتطبيق العقاب (السجون) ألكسندر كالاشنيكوف

النائب الأول لرئيس مكتب إدارة الرئيس الروسي سيرغي كيريينكو

المدعي العام إيغور كراسنوف

نائب وزير الدفاع أليكسي كريفوروتشكو

نائب وزير الدفاع بافيل بوبوف

رئيس إدارة الشؤون الداخلية في مكتب إدارة الرئيس الروسي، أندريه يارين

معهد الأبحاث العلمية الحكومي للكيمياء العضوية والتكنولوجيات

المؤسسة الحكومية الفدرالية "المركز العلمي رقم 27"

المعهد المركزي للأبحاث العلمية والتجارب رقم 33 التابع لوزارة الدفاع الروسية.

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من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن إدراج روسيا على قائمة الدول التي يحظر توريد التكنولوجيات الدفاعية إليه، وذلك مع بعض الاستثناءات في القطاع الفضائي.

كما أعلن بلينكن عن حظر تقديم القروض لروسيا من قبل المؤسسات المالية الحكومية الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أعلنا عن فرض عقوبات على موسكو على خلفية إصدار المحكمة الروسية حكما بالسجن على المعارض أليكسي نافالني في قضية اختلاس الأموال، التي صدر بحقه ضمنها حكم السجن مع وقف التنفيذ في وقت سابق.

المصدر: وكالات