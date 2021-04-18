الخارجية الروسية تستدعي السفير التشيكي

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، السفير التشيكي لدى موسكو، فيتيزسلاف بيفونكا، على خلفية إعلان براغ ترحيل مجموعة دبلوماسيين روس من التشيك.

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وذكر مصدر في الخارجية الروسية أن الوزارة استدعت السفير التشيكي بعد الإعلان عن طرد بلاده 18 دبلوماسيا روسيا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت الحكومة التشيكية، أمس السبت، طردها 18 دبلوماسيا روسيا تابعين لسفارة موسكو لدى براغ زاعمة أنهم "ضباط في هيئة الاستخبارات الخارجية والإدارة العامة للاستخبارات الروسية".

وقالت السلطات التشيكية إن هذا الإجراء تم اتخاذه في ظل كشف ملابسات جديدة لحادث انفجار مستودع ذخيرة في مدينة فربيتيتسيه عام 2014، حيث ادعت براغ أنه حصل بمشاركة من عناصر الاستخبارات الروسية.

وأصدرت الخارجية الروسية بيانا أعربت فيه عن احتجاج شديد اللهجة على هذه الخطوة "المتخذة بذرائع لا أساس لها وبعيدة عن المنال"، معلنة أنها ستتخذ إجراءات جوابية.

بدورها، قالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إن "التصرفات الكاريكاتورية لبراغ تؤكد غياب أي نهج مستقل لها في الشؤون الدولية وخاصة في بناء علاقات ثنائية" مع روسيا.

المصدر: وكالات روسية