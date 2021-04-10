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وزير الصحة الروسي: لقاح جديد ضد كورونا قيد التطوير

أخبار روسيا

وزير الصحة الروسي: لقاح جديد ضد كورونا قيد التطوير
Sputnik Dmitry Astakhov
وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو
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أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن لقاحا جديدا مضادا لفيروس كورونا قيد التطوير حاليا من قبل أحد المراكز العلمية التابعة للوزارة.

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وفي تصريحات صحفية قال موراشكو، اليوم السبت، إن معهد سمورودينتسيف العلمي لدراسة الإنفلونزا هو الذي يقوم بتطوير اللقاح الجديد، موضحا أن الوزارة تتوقع النتائج الأولية للدراسات الجارية في هذا الاتجاه في أقرب وقت.

من جانبه كشف مدير المعهد دميتري ليوزنوف، أنه من المخطط بدء الاختبارات السريرية للقاح الجديد في الخريف المقبل، على أن يكون في متناول المواطنين في فصلي الشتاء والربيع القادمين.

المصدر: "نوفوستي"

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