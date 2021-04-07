لافروف يؤكد استعداد روسيا لتزويد الدول المحتاجة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، استعداد بلاده لتزويد الدول المحتاجة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وقال لافروف في حوار مع صحيفة "نيوز إنترناشونال" الباكستانية إن "الأولوية في هذه المرحلة هي تطعيم السكان (في روسيا)، وبالطبع فإن قضية التوزيع العادل للقاحات المضادة لكوفيد-19 مسألة في غاية الحساسية، خاصة للدول الأكثر فقرا. وفي هذا الصدد، نحن على استعداد لتقديم لقاحات روسية آمنة وفعالة من خلال التعامل بشفافية"، مؤكدا أن "هناك الكثير من العمل جار في هذا الاتجاه".

وأشار الوزير إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي مع أكثر من 50 دولة، وتم إطلاق إنتاجه في عدد من البلدان.

وقال لافروف: "سنواصل المساهمة في الجهود الدولية لمكافحة كوفيد -19. وسنواصل مساعدة الدول المتضررة، سواء في الصيغ الثنائية أو من خلال الهياكل متعددة الأطراف".

المصدر: نوفوستي